Pittoresca zona dell Alto Adige - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pittoresca zona dell Alto Adige. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : VAL GARDENA

Verso le 18:30 sfilano in cortei pittoreschi per le vie principali oltre 400 krampus, provenienti da tutto l'alto adige e da coccau (tarvisio), indemoniati...

In gardena. coronata dalle catene montuose definite come dolomiti di gardena e percorsa dal rio gardena (derjon / grödnerbach), lungo 25 km. in val gardena... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

