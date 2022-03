Piatto di riso, pesce e pollo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piatto di riso, pesce e pollo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PAELLA

Significato/Curiosita : Piatto di riso, pesce e pollo

/'sui/) è un insieme di piatti tipici della cucina giapponese a base di riso insieme ad altri ingredienti come pesce, alghe nori o uova. il ripieno è crudo...

costituendo la paella mista (paella mixta in spagnolo). il 20 settembre di ogni anno si festeggia la giornata mondiale della paella. ^ (es) ana vega... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

