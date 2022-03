Pianti di neonati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pianti di neonati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VAGITI

Significato/Curiosita : Pianti di neonati

Tra: neonati pretermine nati prima della 37ª settimana di gravidanza neonati a termine nati tra la 37ª e la 42ª settimana di gravidanza neonati post-termine...

