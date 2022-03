Lo è la pianta che dura una sola stagione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è la pianta che dura una sola stagione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ANNUA

Significato/Curiosita : Lo e la pianta che dura una sola stagione

le piante carnivore presentano delle radici piuttosto piccole in relazione alle dimensioni delle piante. questo è dovuto al fatto che la pianta spende...

L'artemisia annuale (artemisia annua l., 1753) è una piccola pianta erbacea appartenente alla famiglia delle asteraceae, originaria della provincia di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

L'artemisia annuale (artemisia annua l., 1753) è una piccola pianta erbacea appartenente alla famiglia delle asteraceae, originaria della provincia di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

Altre definizioni con pianta; dura; sola; stagione; pianta come l agave; pianta no chiodi ovunque; La pianta di certe noci; pianta erbacea palustre; Fondo di radura ; È dura in compagnia; Avviene dura nte l intervista; Forte turbolenza dura nte un volo; L isola dei famosi: _ show; Gli isola ni di Portoferraio; Porto dell isola di Giava; Profilare grossola namente; La stagione delle vacanze; La stagione con agosto; Propri di una stagione ; Durano circa una stagione ;