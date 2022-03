Pedana per allenamenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pedana per allenamenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Pedana per allenamenti

per ginnastica funzionale (o allenamento funzionale) si intende un'attività motoria eseguibile in palestra o all'esterno finalizzata a migliorare il movimento...

step (standard for the exchange of product) – standard informatico step – tipo di esercizio fisico step – motore fisico pubblicato in licenza gnu gpl...