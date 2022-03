Il patriarca che coltivò la vite - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il patriarca che coltivò la vite. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : NOÈ

Significato/Curiosita : Il patriarca che coltivo la vite

Giacobbe-israele e di giuseppe, le cui vite si collocano nel vicino oriente del ii millennio a.c. (la datazione dei patriarchi, tradizionale ma ipotetica, è attorno...

Altri significati, vedi noe. disambiguazione – "noach" rimanda qui. se stai cercando la parashah, vedi noach (parashah). noè (in ebraico: , noach... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

