Un passo indietro nella carriera aziendale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un passo indietro nella carriera aziendale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : DEMANSIONAMENTO

Significato/Curiosita : Un passo indietro nella carriera aziendale

Dall'infanzia, iniziò la sua attività calcistica nella squadra aziendale della cirio, che militava in serie d. passò quindi all'internapoli quando la società...

Il demansionamento, nel diritto del lavoro, è un atto consistente nell'assegnazione al lavoratore di mansioni inferiori rispetto alla sua qualifica di...

