Panino per il caffellatte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Panino per il caffellatte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SEMEL

Significato/Curiosita : Panino per il caffellatte

Combina perfettamente con bevande calde come cioccolata calda o anche il caffellatte. gli ingredienti dei fartons sono farina di frumento, lievito, acqua...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi semele (disambigua). semèle (in greco antico: seµ, semèle) è un personaggio della mitologia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

Altre definizioni con panino; caffellatte; Il panino imbottito con Wurstel; Il panino con Wurstel; Un panino abbrustolito; Città ligure che ha dato il nome a un panino ; Un'alternativa al caffellatte ; Hanno la pelle color caffellatte ; Una alternativa al caffellatte ; Un panino per il caffellatte ; Cerca nelle Definizioni