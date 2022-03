Omettere, non includere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Omettere, non includere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : TRALASCIARE

Significato/Curiosita : Omettere, non includere

(art. 2314 c.c.). le s.s. (società semplice) possono liberamente omettere di includere i suddetti nominativi. diritto societario altri progetti wikizionario...

For your pleasure dei roxy music. fu lo stesso bowie a convincerla a tralasciare la professione di modella per abbracciare la carriera di cantante, finanziandole... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

