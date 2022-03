Si occupa di ogni cosa in azienda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si occupa di ogni cosa in azienda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : FACTOTUM

Significato/Curiosita : Si occupa di ogni cosa in azienda

società di servizi). la parola italiana "azienda" è derivata dal termine spagnolo hazia, poi divenuto hacienda (dal latino facienda; "cosa da farsi,...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi factotum (disambigua). il termine latino factotum è composto dalle parole fac e totum che, tradotto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

Altre definizioni con occupa; ogni; cosa; azienda; Preoccupa no gli studenti; Preoccupa chi la riceve; La occupa il nuotatore; occupa un posto nello smartphone; Ce n è una in ogni aula; Blocca ogni attività lavorativa; Lo svanire d ogni ricordo; I bisogni di chi pretende; Impediscono qualcosa ; Il Bul ba personaggio dell epopea cosa cca di Gogol; cosa da non credere; La si inganna mandando giù qualcosa ; azienda di PC taiwanese; Un passo indietro nella carriera azienda le; Sigla da loghi azienda li; Un comproprietario dell azienda ; Cerca nelle Definizioni