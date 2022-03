È noto per le sue favole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È noto per le sue favole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ESOPO

Significato/Curiosita : E noto per le sue favole

Significati, vedi favola (disambigua). disambiguazione – "favole" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi favole (disambigua). la favola è un genere...

esòpo (in greco antico: asp, áisopos; menebria, 620 a.c. circa – delfi, 564 a.c.) è stato uno scrittore greco antico, contemporaneo di creso e pisistrato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

Altre definizioni con noto; favole; Teologo francese del IX secolo noto per un controverso scritto sull eucaristia; Il Brown noto scrittore; Con Aldo e Giacomo forma un noto trio; Jean, il fumettista più noto come Moebius; Scrisse favole immortali ai tempi di Solone; Gianni__: scrisse favole al telefono; favole o... bugie; L autore delle favole milesie; Cerca nelle Definizioni