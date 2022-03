Ministro del culto protestante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ministro del culto protestante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PASTORE

Un ministro di culto è un soggetto che per competenza territoriale o per incarico affidatogli da una confessione religiosa o da determinati fedeli, compie...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi pastore (disambigua). il pastore in senso più proprio è colui che si occupa di custodire il... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

