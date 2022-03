Mezzo che non inquina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mezzo che non inquina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : BICI

Significato/Curiosita : Mezzo che non inquina

inquinò irreparabilmente. più tardi, durante il regno di telemnar, nipote di eldacar, un altro male si abbatté su gondor e su tutta la terra di mezzo:...

La bicicletta (spesso abbreviata in bici) è un veicolo azionato dalla forza muscolare umana degli arti inferiori, costituito da un telaio cui sono vincolate... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

Altre definizioni con mezzo; inquina; Detto di pozzo scavato per mezzo di trivelle e rivestito di tubo; In mezzo e in centro; mezzo per inviare denaro; In mezzo al fiordo; Provvedimenti che combattono l inquina mento; Formano un particolato che inquina e intossica; inquina molte città; Un frutto dell inquina mento; Cerca nelle Definizioni