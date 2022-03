Un metro che si arrotola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un metro che si arrotola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BINDELLA

Significato/Curiosita : Un metro che si arrotola

Il metro a nastro è un semplice strumento per la misurazione di lunghezze. esso è costituito essenzialmente da un nastro flessibile, su cui è stata tracciata...

Una sega a nastro o bindella è una macchina che permette di tagliare diversi materiali. normalmente è costituita da una incastellatura che sorregge due... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

Altre definizioni con metro; arrotola; Funi di grosso diametro ; Simbolo del milimetro ; Sono due nel diametro ; Contrazione del diametro della pupilla; Treccia arrotola ta delle donne di un tempo; Un sushi... non arrotola to; arrotola to di pollo tipico di Umbria e Marche; Tortilla messicana di mais arrotola ta spa;