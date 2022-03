La medita lo scacchista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La medita lo scacchista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : MOSSA

Si guadagnò la libertà grazie alla passione per questo gioco nutrita dal capitano della nave. con tali parole lo descrisse lo scacchista parigino jules...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi mossa (disambigua). mossa (mosse in friulano standard, mossa nella variante locale, moš in sloveno) è un comune... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

