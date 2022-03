Materia plastica usata in edilizia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Materia plastica usata in edilizia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : PVC

Significato/Curiosita : Materia plastica usata in edilizia

Disambiguazione – "plastica" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi plastica (disambigua). le materie plastiche sono materiali organici...

Disambiguazione – "pvc" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi pvc (disambigua). il polivinilcloruro, noto anche come cloruro di polivinile... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

Altre definizioni con materia; plastica; usata; edilizia; Dotati per una materia ; materia le modellabile usato dai bambini; materia le per materassi e cuscini; materia prima per bidoni; Piattini di plastica usati dai giardinieri; Un disco volante di plastica ; Una chiave di plastica ; Comprende liposuzione e rinoplastica ; È usata per rivestimenti anticorrosivi; Imbarcazione usata per pescare prelibati crostacei; È usata per certe riviste; Un erba aromatica molto usata nella cucina mediterranea; Lavora nell edilizia ; È usata in edilizia ; È armato nell edilizia ; Materia plastica per l edilizia ; Cerca nelle Definizioni