Il marchio di fabbrica nel gergo pubblicitario - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il marchio di fabbrica nel gergo pubblicitario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : BRAND

Significato/Curiosita : Il marchio di fabbrica nel gergo pubblicitario

Termini di tecnica che di design. il marchio jordan è stato creato nel 1984 dalla nike per michael jordan appena entrato nella lega e in cerca di sponsor...

Russell edward brand (grays, 4 giugno 1975) è un comico, conduttore televisivo, conduttore radiofonico, attore, attivista, scrittore e produttore cinematografico... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

Altre definizioni con marchio; fabbrica; gergo; pubblicitario; Un marchio su molte penne biro; Nel marchio Volkswagen; marchio di un azienda; Un marchio di fotocamere; Vanno in fabbrica alla sera; Una fabbrica di laterizi; Vecchi missili di fabbrica zione statunitense; Appena uscite dalla fabbrica ; La refurtiva... nel gergo malavitoso; La delinquenza in gergo ; In gergo legale significa che è d impedimento; Il gergo parlato dai gangster; Un annuncio pubblicitario anonimo che crea aspettative; Messaggio pubblicitario ; Un opuscolo pubblicitario ; Il bersaglio... di un messaggio pubblicitario ;