Magra per i patimenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Magra per i patimenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : EMACIATA

Significato/Curiosita : Magra per i patimenti

E le fatiche degli uomini, magra consolazione, vista l'impossibilità di porvi altro rimedio. propone pertanto tre premi per chi saprà costruire altrettante...

Spicciolo vendendo acquerelli da lui stesso dipinti ed era a tal punto emaciato che un passante ebreo, che vendeva vestiti usati e che probabilmente gli... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

Altre definizioni con magra; patimenti; Pallida, magra e sottile; Taglio di carne magra dalla schiena del maiale; Si dice di persona alta e magra ; Per niente magra !; patimenti , sacrifici; I patimenti dei miseri; Cerca nelle Definizioni