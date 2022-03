Lubrificato... dal cuoco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lubrificato... dal cuoco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : OLEATO

Significato/Curiosita : Lubrificato... dal cuoco

Al problema della ruggine. questi coltelli vanno puliti, asciugati e lubrificati accuratamente dopo ogni uso. i primi utilizzi di un coltello in acciaio...

L'acido oleico o acido cis-9-ottadecenoico è un acido carbossilico monoinsaturo a 18 atomi di carbonio della serie omega-9. l'isomero trans prende il nome... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

