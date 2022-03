La località siciliana nota per i pomodorini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La località siciliana nota per i pomodorini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PACHINO

Significato/Curiosita : La localita siciliana nota per i pomodorini

nota la cucina siciliana presso le poleis della grecia: cuochi siciliani venivano richiesti ad atene, sparta e corinto; essi erano considerati tra i più...

Disambiguazione – se stai cercando il pomodoro di pachino, vedi pomodoro di pachino. pachino (pachinu in siciliano) è un comune italiano di 21 720 abitanti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

Altre definizioni con località; siciliana; nota; pomodorini; località vicina a Chieti; località del Bresciano nota per le acque; Sant Agata di __ località del Messinese; località del Leccese; Città siciliana sullo stretto; La provincia siciliana di Noto; Isola siciliana mèta di molti migranti; Una città siciliana ; Località del Bresciano nota per le acque; La nota di domani; Kim, nota attrice; Una nota città della Catalogna... in castigliano; La località della Sicilia nota per i pomodorini ; Località della Sicilia nota per i pomodorini ; Località siciliana nota per i per pomodorini ; Cerca nelle Definizioni