Località del Bresciano nota per le acque - Cruciverba

Soluzione 11 lettere : BOARIO TERME

Significato/Curiosita : Localita del bresciano nota per le acque

Sirmione (sirmiù in dialetto bresciano, sirmión in dialetto veronese) è un comune italiano di 8 142 abitanti della provincia di brescia in lombardia,...

boario (boér in dialetto camuno) è una frazione del comune di darfo boario terme, posto nella bassa valle camonica, a nord del lago d'iseo. è centro turistico... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

