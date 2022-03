Locali per tenersi in forma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Locali per tenersi in forma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PALESTRE

Significato/Curiosita : Locali per tenersi in forma

Motorie e sportive ed è dotata di un'attrezzatura completa e variegata. le palestre generalmente sono private e per accedervi è necessario sottoscrivere un... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

Altre definizioni con locali; tenersi; forma; La locali tà siciliana nota per i pomodorini; locali tà vicina a Chieti; locali tà del Bresciano nota per le acque; Sant Agata di __ locali tà del Messinese; Teli usati per tenersi caldi avvolte, protette; Non riuscire più a trattenersi , esplodere; tenersi sospeso in aria; Astenersi dal lavoro; Una forma di Società; Un forma ggio tipicamente italiano; Deforma to, imbruttito; Un saporito forma ggio alpino; Cerca nelle Definizioni