Un lago dell Italia centrale - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : BOLSENA

Significato/Curiosita : Un lago dell italia centrale

Importanti sono il trasimeno, il lago di bolsena e il lago di bracciano. da un punto di vista altimetrico l'italia centrale ha un territorio prevalentemente...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi bolsena (disambigua). bolséna è un comune italiano di 3 734 abitanti della provincia di viterbo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

