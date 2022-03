Intriso per frittelle - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Intriso per frittelle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PASTELLA

Significato/Curiosita : Intriso per frittelle

Alla pastella, altrimenti di color bianco. quanto si vorrà friggere viene infine immerso nella pastella e cotto in olio bollente. ^ ricetta pastella per... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

Altre definizioni con intriso; frittelle; intriso di grasso; intriso per fritture; intriso ... di contenuto; Bagnato, intriso di liquido; Pieno... di frittelle ; Coperte... di frittelle ; Tipiche frittelle di farina; frittelle siciliane di farina di ceci; Cerca nelle Definizioni