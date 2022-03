Iniziali di Bova - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Iniziali di Bova. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Iniziali di bova

bova (a t ßa in greco, chòra tu vùa in greco di calabria, vùa in calabrese), chiamata colloquialmente bova superiore per distinguerla dalla limitrofa...

Radiotelevisiva tedesca. rb – simbolo chimico del rubidio rb – codice vettore iata di syrian arab airlines rb – codice fips 10-4 della serbia rb – codice iso 3166-2:cv...