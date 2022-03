Impianto per studiare la crescita delle piante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Impianto per studiare la crescita delle piante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : FITOTRONE

Significato/Curiosita : Impianto per studiare la crescita delle piante

Possono studiare come le piante reagiscono in condizioni di gravità variabile. l'esperimento gravi-1 (2008) ha utilizzato l'emcs per studiare la crescita delle...

Esempio il tabacco). in entrambi i casi la crescita in vitro avviene nei fitotroni, celle climatiche sterili in cui temperatura, umidità e ciclo luce-buio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

