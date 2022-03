Grande città dell Argentina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grande città dell Argentina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SANTA FE

Il titolo di città, nel sistema istituzionale argentino, è conferito ai comuni (municipios) con popolazione pari ad almeno 5.000 persone. vi sono poi comuni...

santa fe de la vera cruz è una città dell'argentina, capoluogo dell'omonima provincia. santa fe ha una popolazione di circa 430.000 abitanti (2014), mentre... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

Il grande filosofo che educò Nerone; Il grande compositore celebre per le sue fughe; Il più grande rappresentante dell idealismo tedesco; Un grande del ciclismo; La città olandese di un trattato UE; città e Stato del Venezuela; città israeliana ai piedi del monte Carmelo; Una nota città della Catalogna... in castigliano; John Stuart , filosofo inglese dell 800; La capitale dell Armenia; Una parte dell intestino; La Casa dell a Octavia; Modell o di trasmissione; Governò in argentina ; Vaste pianure dell argentina ; Buenos, argentina ; È Santa... in argentina ;