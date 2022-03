Il grande anfiteatro fatto costruire da Vespasiano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il grande anfiteatro fatto costruire da Vespasiano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : COLOSSEO

Significato/Curiosita : Il grande anfiteatro fatto costruire da vespasiano

(disambigua). disambiguazione – "anfiteatro flavio" rimanda qui. se stai cercando il monumento di pozzuoli, vedi anfiteatro flavio (pozzuoli). coordinate:...

colosseo, su enciclopedia britannica, encyclopædia britannica, inc. (en) colosseo, in catholic encyclopedia, robert appleton company. (en) colosseo,... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

Altre definizioni con grande; anfiteatro; fatto; costruire; vespasiano; grande Compagnia petrolifera; La Sofia grande sciatrice; grande pianista dell 800; grande città dell Argentina; Città della Provenza con un famoso anfiteatro romano; Il quartiere di Siracusa dell anfiteatro romano; L’anfiteatro romano fatto costruire da Vespasiano; Un anfiteatro romano... in Francia; Ha fatto sorgere Hollywood; Nient affatto evidente; fatto per noi; Tre parole latine per indicare l evidenza di un fatto ; Grossi massi usati per costruire Stonehenge; costruire , erigere; Si acquista per costruire ; Il Marco Vipsanio che fece costruire il Pantheon; Successe a vespasiano ; L imperatore romano figlio di vespasiano ; Figlio di vespasiano e fratello di Tito; L’anfiteatro romano fatto costruire da vespasiano ; Cerca nelle Definizioni