Gli uccelli come l alzavola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli uccelli come l alzavola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ANITRE

Significato/Curiosita : Gli uccelli come l alzavola

L'alzavola (g. u. della repubblica italiana serie generale - n. 35 del 12-2-2014) (anas crecca linnaeus, 1758) è un uccello della famiglia degli anatidi...

anitra – asteroide della fascia principale, scoperto nel 1924 ammasso dell'anitra selvatica – ammasso aperto della costellazione dello scudo l'anitra... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

Altre definizioni con uccelli; come; alzavola; uccelli anche cenerini; Uno dei più primitivi uccelli esistenti; uccelli del genere gavia; Comuni uccelli acquatici; Le faccine come :-; Un frutto come quello del castagno; Si usa a foglie come aromatizzante; come i tronchi dei pini; Lo è anche l alzavola ; Un uccello come l alzavola ; Lo è anche l'alzavola ; Lo è l'alzavola ; Cerca nelle Definizioni