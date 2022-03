Vi gioca il Genoa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi gioca il Genoa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MARASSI

Significato/Curiosita : Vi gioca il genoa

Calciatore islandese, attaccante del genoa e della nazionale islandese. viene da una famiglia di calciatori: il padre guðmundur benediktsson è allenatore...

^ un secolo di marassi tra gol, fantasmi e leggende ^ jack savoretti canta "home" a marassi, il suo è un inno al genoa ^ jack savoretti...

