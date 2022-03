Si getta nel cestino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si getta nel cestino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CARTACCIA

Muro il quadretto con il post-it (in cui si erano promessi amore nonostante le difficoltà) e lo getta nel cestino. jackson dice ad april della malattia del...

Alcun sospetto. il giorno dopo margherita cagol arrivò con un pacco di cartaccia, all'interno del quale c'era un mitra, che curcio puntò contro le guardie... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

Altre definizioni con getta; cestino; Si getta a manciate; Contenitore edile per le getta te di calcestruzzo; Progetta no i grattacieli più famosi; getta rsi in mezzo; cestino di vimini; Si buttano nel cestino ; Si gettano nel cestino ; Cerca nelle Definizioni