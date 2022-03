Un frutto come quello del castagno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un frutto come quello del castagno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ACHENIO

Castagné. la castagna è il frutto del castagno a differenza della castagna dell'ippocastano che invece è un seme. le castagne derivano infatti dai fiori femminili...

Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

