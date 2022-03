Frutto che si consuma anche secco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Frutto che si consuma anche secco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PRUGNA

Significato/Curiosita : Frutto che si consuma anche secco

Disambiguazione – se stai cercando lo specifico frutto dell'omonimo albero, vedi noce (frutto). la noce è un tipo di frutto secco indeiscente di consistenza legnosa...

Chiamato prugno o susino (prunus domestica l., 1753) è una pianta della famiglia delle rosacee che produce i frutti noti col nome di prugna o susina.... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

Altre definizioni con frutto; consuma; anche; secco; Matura, ma non è un frutto ; Un frutto come quello del castagno; Un frutto e un uccello della Nuova Zelanda; frutto a grappoli; Si consuma nella biro; Molto consuma ti; Il pasto consuma to di sera; Sala in cui si consuma no earl grey; Si beve anche freddo; Quel che ci manche rebbe; Un pianeta visibile anche a occhio nudo; Entra nel forno anche quando è caldo; Se è secco vale ben poco; secco rifuto; Rifiuto secco ; Champagne secco ; Cerca nelle Definizioni