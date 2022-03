Si forma nel tessuto muscolare per l affaticamento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si forma nel tessuto muscolare per l affaticamento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : ACIDO LATTICO

Significato/Curiosita : Si forma nel tessuto muscolare per l affaticamento

Il sistema muscolare è l'insieme degli organi che permettono, attraverso la contrazione muscolare, il movimento del soggetto e lo scorrimento di sostanze...

L'acido lattico (nome iupac: acido 2-idrossipropanoico) è un composto chimico di formula ch3-choh-cooh, che svolge un ruolo rilevante in diversi processi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

