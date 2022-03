Le forbici per lamiere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le forbici per lamiere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CESOIE

Significato/Curiosita : Le forbici per lamiere

Stai cercando altri significati, vedi forbici (disambigua). le forbici sono uno strumento molto utilizzato per tagliare materiali sottili che richiedono...

Macchine industriali, dette sia "cesoie" che "cesoiatrici" che "trance", che sono mosse meccanicamente o idraulicamente. le cesoie "a ghigliottina" si basano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

Altre definizioni con forbici; lamiere; Affilano forbici e lame; forbici da giardinaggio; Sfrondare con le forbici ; Nella falce e nelle forbici ; Si usa per tagliare lamiere ; Taglia le lamiere ; Operai che tagliano lamiere ; Macchinari che tagliano lamiere ; Cerca nelle Definizioni