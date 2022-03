La finzione del pokerista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La finzione del pokerista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : BLUFF

Significato/Curiosita : La finzione del pokerista

Soprannominato le chiffre, esperto matematico e pokerista, la cui specialità è arricchirsi in borsa tramite la vendita allo scoperto di azioni destinate a...

– se stai cercando altri significati, vedi bluff (disambigua). il cosiddetto bluff (dall'inglese to bluff, ingannare; in italiano simulazione, dissimulazione)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

Altre definizioni con finzione; pokerista; Montatura, finzione ; Lo è la finzione teatrale; finzione per ingannare; Mettere in piedi una finzione teatrale; Il cinguettio... del pokerista ; Vi si siede il pokerista ; L aumento del pokerista ; Tre donne per il pokerista ; Cerca nelle Definizioni