Far promessa solenne - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Far promessa solenne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GIURARE

Significato/Curiosita : Far promessa solenne

Pubblicazioni si considerano come non avvenute. la legge distingue fra promessa semplice e solenne. la prima è quella fatta senza che sia redatto alcun atto giuridico...

conte di blois era nipote di re enrico i e fu uno dei primi nobili a giurare fedeltà alla cugina matilde come erede al trono inglese. alla morte di...

Altre definizioni con promessa; solenne; Garantisce un affermazione o una promessa ; La promessa di arrecare un danno; Danneggiata, compromessa ; La promessa degli innamorati; solenne e ostentata fastosità; Una poesia solenne ; Lode solenne ; Discorso solenne ; Cerca nelle Definizioni