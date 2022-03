Le faccine come :- - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le faccine come :-. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : EMOTICONS

Significato/Curiosita : Le faccine come :-

le emoticon, dette anche faccine o smiley, sono riproduzioni stilizzate di quelle principali espressioni facciali umane che esprimono un'emozione. vengono...

Disambiguazione – se stai cercando il concetto di emoticon, vedi emoticon. emoticons è un blocco unicode contenente emoticon. è costituito dagli 80 caratteri... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

