A essa si appellano i prigionieri di guerra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: A essa si appellano i prigionieri di guerra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 20 lettere : CONVENZIONE DI GINEVRA

Significato/Curiosita : A essa si appellano i prigionieri di guerra

Senza idillio; tellini, 1998, p. 48: «nella trama favolistica...i personaggi si appellano spesso e volentieri alla provvidenza. ma la nominano sempre invano...

Cercando la convenzione sulle armi convenzionali del 1980, vedi convenzione delle nazioni unite su certe armi convenzionali. le convenzioni di ginevra consistono... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

Altre definizioni con essa; appellano; prigionieri; guerra; I messa ggeri celesti; La messa al bando; Pressa ta di patate; Il più interessa to di ogni processo; prigionieri trattenuti a garanzia; Era un campo per prigionieri tedesco; prigionieri ... in pegno; prigionieri ; Si oppone alla guerra ; Sono guerra fondai; La ispirò la guerra di Troia; La bella che fu causa della guerra di Troia; Cerca nelle Definizioni