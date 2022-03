Esame per l osteoporosi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Esame per l osteoporosi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : MOC

Significato/Curiosita : Esame per l osteoporosi

osteoporosi idiopatica (la forma più rara di tutte, la cui causa non è chiara), anche in forma precoce (osteoporosi idiopatica giovanile) osteoporosi...

moc – codice aeroportuale iata dell'aeroporto civile di montes claros (mg) (brasile) moc – mineralometria ossea computerizzata moc – dialetto apulo-barese... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

