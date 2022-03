Esame della cavità addominale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Esame della cavità addominale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 12 lettere : LAPAROSCOPIA

Significato/Curiosita : Esame della cavita addominale

Una grande cavità racchiusa ventralmente e lateralmente dai muscoli addominali, e dalla colonna vertebrale dorsalmente. la cavità addominale è la parte...

Occlusione intestinale in laparoscopia. nel 1975, tarasconi (passo fundo, rs, brasile), esegue la prima resezione di un organo in laparoscopia riportata nella letteratura... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

