Erano addetti ai palloni volanti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Erano addetti ai palloni volanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : AEROSTIERI

Significato/Curiosita : Erano addetti ai palloni volanti

In città circolavano voci riguardanti "dischi volanti", come l'avvistamento di strani oggetti volanti non identificati da parte di due coniugi del luogo...

Creando nuove specialità: lagunari, fotoelettricisti, radiotelegrafisti, aerostieri, motoristi, lanciagas, elettricisti, idrici, pompieri, guide fluviali... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

Altre definizioni con erano; addetti; palloni; volanti; Quelli di ricerca operano in Internet; erano i consiglieri del negus; erano diurna per i Romani; erano agili siluranti; Erano gli addetti all illuminazione pubblica; Un linguaggio per addetti ai lavori; Ferrovieri addetti agli scambi; Esposizioni da addetti ai lavori; Spara palloni in rete; Lo Spalloni allenatore; Come i palloni da rugby; Il Michel della Juve che vinse 3 palloni d'oro; L aquilone degli uomini volanti ; Sigla per.. dischi volanti ; Muoversi come una massa di insetti volanti ; L aquilone degli uomini volanti ; Cerca nelle Definizioni