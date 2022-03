Era una formazione difensiva dell esercito romano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Era una formazione difensiva dell esercito romano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TESTUDO

Significato/Curiosita : Era una formazione difensiva dell esercito romano

Del cavaliere romano dalle armi d'offesa del nemico. una delle sue peculiarità fu quella di consentire l'adozione della formazione difensiva, chiamata "a...

La testudo hermanni e la emys orbicularis sono le sole specie autoctone italiane appartenenti all'ordine testudines, la testudo graeca, la testudo marginata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

Altre definizioni con formazione; difensiva; dell; esercito; romano; Un informazione riservata; Informazione e Accoglienza Turistica; Informazione elementare del computer; La formazione militare perfezionata da Epaminonda; Costruzione difensiva ; Piccola opera militare difensiva ; Mossa difensiva dello scacchista; Una mossa... difensiva dello scacchista; La porta dell a house; I confini dell Ulster; Dies brano dell a Messa da requiem; Il... principe dell a foresta; Il Corpo curante dell esercito ; I lati dell esercito ; Sottuficiali dell esercito ; Vecchio nome di brigate dell esercito ; Secondo numero romano ; Due imperatori del Sacro romano Impero; L imperatore romano capostipite dei Flavi; Il primo giorno di Quaresima nel rito romano ; Cerca nelle Definizioni