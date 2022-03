Entra nel forno anche quando è caldo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Entra nel forno anche quando è caldo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : PALA

Significato/Curiosita : Entra nel forno anche quando e caldo

Quantità di carbonio entra nell'austenite stabilizzandola fino a bassa temperatura. nel caso di acciai per lavorazioni a caldo e rapidi, si ha un indurimento...

pala d'altare – dipinto d'altare costituito da un'immagine di carattere religioso 1921 pala – asteroide della fascia principale pala – antica città della... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

