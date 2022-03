Elevate cariche arabe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Elevate cariche arabe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : EMIRI

Significato/Curiosita : Elevate cariche arabe

Emiro (in arabo: , amir) significa letteralmente "comandante", persona cioè che detiene l'autorità per emettere un ordine (amr) e per vederlo eseguito... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

