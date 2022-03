È dotato di poteri speciali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È dotato di poteri speciali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : E dotato di poteri speciali

Dotati di poteri speciali o più ampi di quelli normalmente forniti nel proprio paese, per via del loro status amministrativo (come nel caso di molte capitali)...

super - l'ultimo eroe (titolo originale super-folks) è un romanzo scritto da robert mayer e pubblicato nel 1977. considerato il capolavoro dello scrittore...