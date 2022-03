Dotati per una materia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dotati per una materia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PORTATI

Significato/Curiosita : Dotati per una materia

Formatura per estrusione il materiale viene spinto grazie ad una vite attraverso un'apertura. la forma finale del manufatto (la cui materia prima fluisce...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi portata (disambigua). la portata, nella fluidodinamica, è una misura della quantità di un fluido... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

Altre definizioni con dotati; materia; dotati di spirito sottile; dotati di abbondante peluria; dotati di buon senso; dotati di coraggio; materia le modellabile usato dai bambini; materia le per materassi e cuscini; materia prima per bidoni; Che materia li si usano per fare stoffe; Cerca nelle Definizioni