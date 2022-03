A donato non si guarda in bocca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: A donato non si guarda in bocca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CAVAL

Significato/Curiosita : A donato non si guarda in bocca

a caval donato non si guarda in bocca (in lingua latina noli equi dentes inspicere donati), è un proverbio della tradizione linguistica italiana. a caval...

A caval donato non si guarda in bocca (in lingua latina noli equi dentes inspicere donati), è un proverbio della tradizione linguistica italiana.

