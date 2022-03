Documento personale con fotografia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Documento personale con fotografia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TESSERA

Significato/Curiosita : Documento personale con fotografia

Il documento di riconoscimento in italia è ogni documento ritenuto tale, emesso dallo stato attraverso una pubblica amministrazione italiana, aventi i...

Solo due squadre erano dotate della tessera, l'inter e il milan (che però non aveva inserito la foto nella tessera come previsto dalla normativa). tra... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

