Disordinato oltre misura - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : CAOTICO

Che quando un sistema passa da uno stato di equilibrio ordinato a uno disordinato la sua entropia aumenta; questo fatto fornisce l'indicazione sulla direzione...

Articolo deterministic nonperiodic flow, nel quale tratta del comportamento caotico in un sistema semplice e deterministico, con la formazione di un attrattore... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 marzo 2022

Altre definizioni con disordinato; oltre; misura; disordinato insieme di cose; Confuso e disordinato ; Il pigia pigia più disordinato ; Un componimento popolaresco, vivace e disordinato ; Non va oltre passato; Diva d oltre oceano; La regione austriaca oltre il Brennero; Il dio greco dell oltre tomba; La misura il geometra; Strumento elettrico di misura ; Si misura in gradi; Vecchie unità di misura di capacità per cereali; Cerca nelle Definizioni